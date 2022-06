Furto de fios compromete atendimento em UBS de Apucarana; Veja

Da Redação

A Unidade Básica de Saúde (Ubs) Osvaldo Damin, localizada na Rua Rolândia, na Vila Martins, em Apucarana, teve novamente seu atendimento prejudicado após furto de fiação elétrica padrão. O local foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (20). No final de maio, a mesma UBS teve cabos de energia levados por bandidos.

continua após publicidade .

De acordo com o secretário de saúde de Apucarana, Emídio Bachiega, a quantidade de fios ainda não foi contabilizada. "Ainda não sabemos quantos metros foram levados, mas pelo que vimos pela manhã, foi do poste até o padrão de energia. No entanto, o pessoal já está fazendo os reparos e os trabalhos no local devem retornar ainda nesta manhã", garante.

Outro caso

continua após publicidade .

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Osvaldo Damin, localizada na Rua Rolândia, na Vila Martins, em Apucarana, teve seu atendimento comprometido após ser alvo de furto. De acordo com boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), funcionários da unidade perceberam a falta de energia elétrica ao chegarem para trabalhar na sexta-feira (20) pela manhã.

Assista ao vídeo gravado após o furto de fios na UBS:

null - Vídeo por: tnonline