Da Redação

Furto de fios atrapalha atendimento no Centro Animal; veja

Desde a última sexta-feira (8), o Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) e empresas localizadas na Rua Cristiano Kussmaul, no Jardim Interlagos em Apucarana estão sem sinal de telefone. O furto de fios comprometeu o atendimento.

continua após publicidade .

De acordo com Luan Guapuruvu, chefe do Cemsa, já é a terceira vez que furtam a fiação naquela região. "Nós do Cemsa e empresas próximas estamos sofrendo com esses furtos. Estamos todos com o atendimento comprometido. A pessoa que liga para nós, escuta chamar, mas nós e empresas, não estamos recebendo a ligação. Já é o terceiro furto que acontece esse ano, e isso nos prejudica e muito", destaca.

O centro animal dispõe de um número de WhatsAppp e ligação: (43) 9 9967-0045. "Em casos de maus-tratos, animal atropelado, algum resgate, a pessoa pode nos chamar através do WhatsAppp ou nos ligar pelo celular, já que o nosso telefone fixo (43) 3901-1051 não está funcionando. Fazemos também um apelo para encontrar os responsáveis pelo furto, que tanto nos prejudica, desde sexta-feira assim", finaliza. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .













continua após publicidade .