Furto de fiação paralisa atividades de lavanderia em Apucarana

Criminoso acessou o comércio por uma área de mata e levou 15 metros de material. Vítima relata que o mesmo homem agiu no local dias antes

Uma lavanderia localizada no Jardim Diamantina, em Apucarana, precisou suspender suas atividades na manhã desta segunda-feira (9) após ter a fiação elétrica de seus motores furtada. Cerca de 15 metros de cabos de alta tensão foram levados pelo criminoso.

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O crime ocorreu em um imóvel na Rua Xavantes. A proprietária acionou a Polícia Militar e relatou que o invasor conseguiu acessar os fundos do estabelecimento entrando por uma área de matagal. A remoção da fiação causou danos financeiros diretos e forçou a interrupção imediata do funcionamento da empresa.

Segundo a dona do comércio, o autor do crime já é conhecido na vizinhança pela prática de delitos semelhantes. Ela informou aos policiais que o mesmo homem invadiu a lavanderia no último sábado para furtar fios, crime que também foi registrado pelas autoridades na ocasião.

A equipe policial fez o registro da ocorrência no local e orientou a vítima sobre os próximos passos para o andamento da denúncia junto à Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.