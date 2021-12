Da Redação

Furto de fiação elétrica prejudica funcionamento de CMEI

O Centro Municipal de Educação Infantil Maria dos Santos Gravena, localizado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, está sem energia devido à ação de ladrões, que invadiram a propriedade e furtaram fios de cobre. Consequentemente, 225 crianças ficaram sem atendimento nesta quinta-feira (16/12).

De acordo com a secretária de educação, Marli Fernandes, o crime ocorreu por volta das quatro horas da manhã. “A diretora do centro infantil recebeu uma ligação durante a madrugada, da empresa que faz o monitoramento dos prédios da rede municipal de ensino, avisando que o alarme daquela unidade havia disparado. Ao chegar ao local, ela constatou o furto, acionou imediatamente a Guarda Municipal de Apucarana e a Polícia Militar, e confeccionou o Boletim de Ocorrências,” detalhou.

O prefeito Junior da Femac manifestou a sua indignação com relação ao fato. “É um absurdo que até os CMEIs e Escolas, que são equipamentos públicos de atendimento às crianças, sejam alvo dos marginais. Eu peço ao nosso delegado, Dr. Marcus Felipe da Rocha, diligência e rigor nesta investigação. Solicito encarecidamente também à população que, caso saiba quem são os autores do crime, não hesitem em denunciar,” afirmou.

“Os trinta metros de cabos que foram levados fazem a ligação do poste à caixa de entrada de energia do prédio,” acrescentou a diretora do CMEI Maria dos Santos Gravena, Manoela Pereira.

O Departamento de Engenharia e Obras, da Autarquia Municipal de Educação, já está providenciando os reparos necessários, em parceria com a Copel, para reestabelecer a energia no CMEI Maria dos Santos Gravena.