Furto de fiação elétrica deixa moradores sem luz na Barra Funda; veja

Ladrões levaram parte da fiação elétrica do poste, deixando a residência sem luz

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na manhã desta quinta-feira por um morador da Rua Tamandaré, na Barra Funda, em Apucarana. Ladrões levaram parte da fiação elétrica do poste, deixando a residência sem luz.

O morador relatou aos policiais que por volta das 4h acordou e utilizou em sua residência energia elétrica, mas ao levantar por volta das 7h viu que as lâmpadas não acendiam. Ele foi verificar e viu que havia na calçada, um fio cortado, constatando assim furto de fio de energia, de aproximadamente 600 metros.

O corte do fio prejudicou ainda estabelecimentos e outros imóveis ao lado do endereço.

Há câmeras de monitoramento de vigilância no local, porém por falta de energia elétrica e internet, não foi possível verificar as imagens no computador da vítima. Após a normalização do serviço, foi possível verificar nas imagens a ação do bandido. Veja:

A PM fez as orientações no local.



