Furto de fiação deixa Correia de Freitas sem água

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Gestão Pública, registrou ontem boletim de ocorrência na 17ª Subdivisão Policial, relatando o furto de toda a fiação do sistema de bombeamento de água, do sistema de abastecimento do distrito de Correia de Freitas.

De acordo com o servidor público municipal, responsável pela manutenção dos sistemas de abastecimento de água, durante a madrugada, a casa da bomba (poço artesiano), no distrito foi arrombada. Do local foi arrancada toda a fiação de cobre e também houve danos no equipamento.

Por conta do arrombamento e furto, os moradores de Correia de Freitas ficaram sem abastecimento de água desde a manhã desta sexta-feira (10). Segundo o secretário de gestão pública, Nicolai Cernescu Junior, os reparos estão sendo providenciados, mas a previsão de restabelecimento é para segunda-feira.

O prefeito Junior da Femac pede a compreensão dos moradores do distrito de Correia de Freitas e informa que a bomba que puxa a água para a distribuição está sendo revisada, bem como toda a instalação elétrica. “Infelizmente, os ladrões de fios de cobre continuam agindo na cidade. Porém, temos informações de que a nossa polícia está investigando a fundo este tipo de delito e que, em breve, serão identificados e responsabilizados os envolvidos, tanto os que furtam como os receptadores”, afirmou o prefeito.