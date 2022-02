Da Redação

Furto de cabos afeta abastecimento de água em Apucarana

A Sanepar, na tarde de segunda-feira (07), informa que, na madrugada deste domingo (06), dois poços do Sistema Raposa que abastecem 30% de Apucarana foram alvos de furtos de cabos e, devido a isso, pode ocorrer falta de água na região norte da cidade.

Esta é o segundo furto relatado, apenas no mês de fevereiro, na unidade do Sistema Raposa. O primeiro furto aconteceu na noite da terça-feira (01) e, da mesma forma, afetou a distribuição de água para os bairros da região norte de Apucarana, além do distrito de Aricanduva, em Arapongas.

A orientação passada pela Sanepar é de evitar desperdícios e informa que podem ficar sem água clientes que não possuem caixa d'água, no entanto, relembra que, de acordo com a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter uma caixa d'água com capacidade de, pelo menos, 500 litros.

Em caso de dúvidas, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.