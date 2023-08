Fundador de capela, apucaranense morre vítima de câncer aos 76 anos

Siga o TNOnline no Google News

Fundador da Capela Nossa Senhora da Esperança, de Apucarana, Lourenço Gomes da Silva morreu na madrugada deste domingo (6), aos 76 anos. Ele estava internado no Hospital da Providência e, há mais de um ano, lutava contra um câncer no fígado, estômago e intestino.

Segundo a família, o apucaranense foi hospitalizado no sábado (5) após sentir dores. Por uma coincidência, inclusive, Lourenço acabou falecendo no mesmo quarto do hospital em que a filha morreu também por câncer, há mais de 15 anos. Edneia Gomes da Silva faleceu vítima da doença aos 33 anos.

Além da fundação da capela, Lourenço também foi um dos primeiros funcionários da Copel em Apucarana. Ele deixa esposa e a filha Eliane Gomes da Silva.

O velório acontece na Capela Central e o sepultamento, no Cemitério Cristo Rei, às 17 horas deste domingo.

