Funcionários de lava-jato são amarrados durante assalto em Apucarana

De acordo com informações de testemunhas, os bandidos estavam armados e após o roubo, fugiram do local

Funcionários e clientes de um lava-jato localizado na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana, foram amarrados e colocados dentro de um banheiro durante ação criminosa na tarde desta quinta-feira (1º). De acordo com informações de testemunhas, os bandidos estavam armados e após o roubo, fugiram do local.

Uma Toyota Hilux SW4 branca (2013) e um celular também foram levados das vítimas durante o episódio registrado pela Polícia Militar (PM). Conforme os policiais, que foram até o endereço, até o momento da atualização desta reportagem, nenhum dos assaltantes foi localizado. Diversas viaturas da PM trabalham nesta ação.

Um homem, de 28 anos, foi preso nesta quinta-feira (1º), após ser acusado pela esposa de abusar sexualmente do enteado de 5 anos. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), de Apucarana, no Jardim Colonial II. No entanto, o suspeito informou aos policiais que sua mulher é usuária de drogas e estava consumindo entorpecentes há dois dias e que o que ela relatou, não ocorreu.

"Ela estava cheirando cocaína desde terça-feira (29), não dormia, ficava gritando e falando que levei mulheres para dentro do quarto que a gente dorme com as nossas crianças. Eu tenho certeza que ela estava alucinada por conta da droga e os vizinhos ouviram o que estava ocorrendo. Eu mesmo levaria o menino para fazer o exame e provar que tudo isso é mentira", comentou o homem.

