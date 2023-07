Funcionários de escritório têm notebooks furtados em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Funcionários de um escritório localizado na área central de Apucarana tiveram seus notebooks furtados nesta quinta-feira (20).

O crime foi registrado na Rua Nagib Daher. A Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar boletim de ocorrência.

Os funcionários relataram aos policiais militares que perceberam o furto ao chegar para trabalhar no início da manhã. Eles notaram a ausência dos respectivos notebooks particulares no escritório, além do telefone celular da empresa.

Eles afirmaram que encontraram a janela aberta por onde os ladrões, possivelmente, conseguiram entrar no escritório para praticar o furto. Não havia sinais de arrombamento. Por outro lado, os funcionários garantiram que a janela estava fechada no dia anterior, quando eles encerraram o expediente.

