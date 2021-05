Funcionários de auto peças amarram ladrão até chegada da PM

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem, de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar de Apucarana, nesta quarta-feira (26), na Vila São Carlos, após roubas objetos de uma empresa de Auto Peças.

A equipe foi acionada pelos funcionários do estabelecimento que estavam com o homem dentro do barracão. O solicitante relatou que um dos funcionários foi até o local, que fica à 200 metros da loja, quando viu o ladrão retirando algumas peças (sucatas) da empresa.

Conforme o boletim, alguns funcionários imobilizaram o autor e o amarraram com fita tarap (abraçadeira de nylon) até a chegada da equipe. O autor e as peças foram encaminhados até a 17ªSDP para procedimentos necessários.