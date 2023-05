Funcionário penhora carro de empresa para comprar drogas e acaba preso

Da Redação

O caso foi registrado nessa ssexta-feira

Um homem, de idade não divulgada, foi preso pela Polícia Militar (PM), na tarde dessa sexta-feira (05), no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman, em Apucarana, norte do Paraná. De acordo com as informações da corporação, o suspeito se apropriou de um veículo da empresa em que trabalha e o penhorou com um traficante para obter drogas.

A equipe policial realizou a prisão após ele ser flagrado caminhando por uma rua do núcleo habitacional pelo dono do carro, que é uma Fiat Strada. O proprietário do utilitário acionou a PM rapidamente.

Os agentes de segurança foram ao local o revistaram o homem, mas nada de ilícito foi encontrado. Na sequência, o questionaram a respeito do paradeiro do carro, e o ele disse que tinha o penhorado com um traficante porque precisava drogas.

O suspeito entrou em contato com a pessoa que estava com o automóvel, que informou que o abandonaria em um endereço próximo.

A equipe realizou buscas na região e, após algum tempo, localizou a Fiat Strada, que foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil juntamente do funcionário que a penhorou.

O dono do carro também foi à delegacia e informou que no interior do utilitário havia cinco computadores e três telas. No entanto, os objetos não foram encontrados.

