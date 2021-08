Da Redação

Funcionário empresta carro de chefe e some após batida

Um homem de 36 anos, acionou a Polícia Militar na segunda-feira (09), após ter emprestado o carro para o seu funcionário de 22 anos, para transportar móveis de uso pessoal do mesmo.

Segundo o proprietário do carro, o rapaz não apareceu para trabalhar, quando ele foi até a casa do funcionário encontrou seu veículo estacionado na frente da residência, com estragos na parte da frente, provavelmente ocasionado por uma batida contra uma árvore.

O homem tentou fazer contato com o funcionário, porém não foi atendido.

O proprietário foi até o cartório para informar o fato. Um guincho foi acionado para buscar o carro, o patrão também foi na Polícia Civil para informar a situação. A equipe tentou identificar o funcionário, porém os dados não conferem.