Funcionário é preso após furtar patrão em Apucarana

Um homem que trabalhava em uma empresa localizada no Parque Industrial Norte, em Apucarana, foi preso na tarde desta quinta-feira (7), suspeito de furtar o patrão. Câmeras de segurança registraram a ação do funcionário.

O dono da empresa chamou a Polícia Militar (PM) e informou que após alguns furtos no local, começou a observar as câmeras de segurança do barracão dele, e que nesta quinta, flagrou o funcionário saindo com um galão de óleo hidráulico para abastecer uma máquina, porém, não trouxe de volta.

O patrão ainda disse para polícia que seguiu o funcionário e percebeu que ele pegou o galão que estava escondido. A PM abordou o suspeito, que confessou ter furtado um galão nesta quinta e outros em dias diferentes.

O homem falou também que vendeu os galões por R$250 cada, em uma oficina. A PM foi até o endereço, encontrou o dono, que disse que comprou os produtos pois o suspeito era conhecido dele e que o valor dos galões estava abaixo do mercado, porém, alegou que não sabia que eram furtados.

Os dois foram levados para a delegacia, um por furto, outro por receptação.