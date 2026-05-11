Funcionário é detido por furtar supermercado em Apucarana

Um homem de 63 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (10) após furtar mercadorias do supermercado atacadista onde trabalhava, situado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana (PR).

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A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo gerente do local após a equipe de segurança interna flagrar a ação. Imagens de monitoramento registraram o funcionário, que fazia parte da equipe de limpeza, usando seu acesso aos vestiários do local para esconder diversos produtos do mercado dentro de um saco de lixo, segundo a corporação.

Diante da confirmação nas imagens, o homem foi abordado pelos próprios seguranças ainda nas dependências do comércio, antes que pudesse sair.

Quando os policiais chegaram, o trabalhador confessou o crime. Ele relatou que estava empregado no local há cerca de três meses e justificou o furto afirmando que agiu por necessidade. Por ter colaborado com a abordagem e não apresentar nenhum risco de fuga ou resistência, ele foi conduzido à delegacia sem o uso de algemas.

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Os produtos furtados foram recuperados e entregues na delegacia para os procedimentos legais.



