Funcionário é detido por furtar supermercado em Apucarana
Homem da equipe de limpeza utilizava sacos de lixo para ocultar as mercadorias; suspeito confessou o crime e alegou necessidade financeira
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Um homem de 63 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (10) após furtar mercadorias do supermercado atacadista onde trabalhava, situado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana (PR).
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A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo gerente do local após a equipe de segurança interna flagrar a ação. Imagens de monitoramento registraram o funcionário, que fazia parte da equipe de limpeza, usando seu acesso aos vestiários do local para esconder diversos produtos do mercado dentro de um saco de lixo, segundo a corporação.
Diante da confirmação nas imagens, o homem foi abordado pelos próprios seguranças ainda nas dependências do comércio, antes que pudesse sair.
Quando os policiais chegaram, o trabalhador confessou o crime. Ele relatou que estava empregado no local há cerca de três meses e justificou o furto afirmando que agiu por necessidade. Por ter colaborado com a abordagem e não apresentar nenhum risco de fuga ou resistência, ele foi conduzido à delegacia sem o uso de algemas.
Os produtos furtados foram recuperados e entregues na delegacia para os procedimentos legais.