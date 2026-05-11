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CRIMINALIDADE

Funcionário é detido por furtar supermercado em Apucarana

Homem da equipe de limpeza utilizava sacos de lixo para ocultar as mercadorias; suspeito confessou o crime e alegou necessidade financeira

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 07:10:59 Editado em 11.05.2026, 07:10:55
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Funcionário é detido por furtar supermercado em Apucarana
Autor Furto ocorreu em supermercado no Jardim Apucarana - Foto: Google Street View

Um homem de 63 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (10) após furtar mercadorias do supermercado atacadista onde trabalhava, situado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana (PR).

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (11) em Apucarana

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A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo gerente do local após a equipe de segurança interna flagrar a ação. Imagens de monitoramento registraram o funcionário, que fazia parte da equipe de limpeza, usando seu acesso aos vestiários do local para esconder diversos produtos do mercado dentro de um saco de lixo, segundo a corporação.

Diante da confirmação nas imagens, o homem foi abordado pelos próprios seguranças ainda nas dependências do comércio, antes que pudesse sair.

Quando os policiais chegaram, o trabalhador confessou o crime. Ele relatou que estava empregado no local há cerca de três meses e justificou o furto afirmando que agiu por necessidade. Por ter colaborado com a abordagem e não apresentar nenhum risco de fuga ou resistência, ele foi conduzido à delegacia sem o uso de algemas.

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Os produtos furtados foram recuperados e entregues na delegacia para os procedimentos legais.


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Apucarana delito Furto POLICIA MILITAR segurança supermercado
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