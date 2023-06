Funcionário de TV de Apucarana morre vítima de câncer

José Luiz Canesin era funcionário do Canal 38

Morreu neste sábado (17), em Apucarana, no norte do Paraná, o funcionário de TV José Luiz Canesin, aos 66 anos, vítima de câncer. Cané, como era popularmente conhecido, era funcionário do Canal 38. Ele faleceu em casa.

O corpo de Canesin será velado na Capela Mortuária Central a partir das 12 horas deste sábado (17). O sepultamento está marcado às 11 horas de domingo (18), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana. Cané deixa seis irmãos e um vasto círculo de amizades na imprensa e comunidade apucaranense.

FALECIMENTOS DESTE SÁBADO (17)

José Fernando Pinheiro, 65 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às 11 horas deste sábado, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Juvenal Nunes da Rocha, 65 anos. O velório ocorre na Capela do Jardim ponta Grossa, e o sepultamento será às 15 horas no Cemitério Portal do Céu.

Ângelo Antônio Falleiros Perini, 67 anos. O velório ocorre na Capela Central já o sepultamento será neste sábado (17), às 16 horas no Cemitério Municipal Cristo Rei, em Apucarana.

Beatriz dos Santos Divino, 86 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às 17 horas deste sábado (17), no Cemitério Cristo Rei em Apucarana.

