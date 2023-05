Funcionário de açougue foge após ser flagrado furtando carne

Siga o TNOnline no Google News

Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada para atender uma ocorrência na manhã deste sábado (27), na Rua Padre Severino Cerutti, na Vila São José. O solicitante, que é dono de um açougue, informou aos agentes que um funcionário de seu estabelecimento estava furtando carnes do local.

O proprietário disse que flagrou o momento em que o empregado estava pegando os produtos e os colocando em um veículo Volkswagen Parati. Ao presenciar o crime, ligou para a corporação rapidamente.

No entanto, o funcionário notou que o chefe estava ligando para as autoridades e, devido a isso, fugiu do local.

Assim que a PM chegou ao estabelecimento, averiguou o carro do suspeito. Havia peças de carne no interior da Parati, que foi deixada para trás pelo homem.

O automóvel foi apreendido por haver pendências administrativas e, na sequência, encaminhado à delegacia.

