Funcionária de supermercado desaparece com bebê em Apucarana

Moradora do Jardim Laranjeiras, uma funcionária de um supermercado de Apucarana e o bebê dela, de 7 meses de idade, estão desaparecidos desde a tarde de segunda-feira (25), segundo a família, que registrou um boletim de ocorrências nesta terça-feira (26) na 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Vanessa Nunes do Carmo, 21 anos, não dá notícias à família desde a tarde do feriado de Natal, conforme conta a cunhada dela, Patrícia Hipólito Dourado. "Falou para mim que iria encontrar uns amigos no Jardim Catuaí e que não iria demorar. Umas 16h20 respondeu [no WhatsApp] que ia demorar um pouco e depois não falou mais nada", explicou.

Ainda de acordo com a cunhada, que mora com a Vanessa, um homem, desconhecido pela família, dirigindo um Fiat Uno da cor prata, foi buscar a operadora de caixa por volta das 14h30, logo após o almoço. A jovem não levou documentos pessoais dela e da criança, apenas uma mamadeira com leite. A desaparecida vestia um shorts jeans e uma blusa branca e calçava chinelo.

A polícia, ao tentar rastrear o telefone celular, descobriu que o aparelho eletrônico está em Guaratuba, no litoral do Estado. O caso é investigado pela equipe da 17ª SDP. Informações sobre o paradeiro de Vanessa podem ser repassadas pelo 181, da Polícia Civil, ou 190, da Polícia Militar.

