Funcionária de salão é investigada por desviar R$ 10 mil do caixa

Uma funcionária de um salão de beleza foi denunciada pelo patrão por supostamente desviar dinheiro do caixa do estabelecimento localizado em Apucarana, no norte do Paraná. A investigação aponta que o valor desviado é de aproximadamente R$ 10 mil e, s egundo a Polícia Civil, a mulher já responde por estelionato por forjar uma doença e arrecadar R$ 18 mil para o tratamento que nunca aconteceu. Assista o vídeo.

O delegado adjunto da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, André Garcia, informou que o empresário relatou que pagava a funcionária com dinheiro em espécie. A suspeita, entretanto, tinha acesso à contabilidade do estabelecimento e teria feito anotações como se o pagamento fosse feito via cartão de crédito e fazia as transferências dos valores para sua conta. Conforme o delegado, o prejuízo total do empresário pode chegar a R$ 15 mil com o pagamento das comissões para as cabeleireiras.

"Já ouvimos o proprietário, estamos angariando elementos informativos no tocante a movimentação bancária e movimentações contábeis da empresa. Em breve vamos interrogar a funcionária que, a propósito, é relativamente conhecida no meio policial na cidade. Num passado não tão distante ela respondeu inquérito policial por estelionato", revelou o delegado.

De acordo com Garcia, em 2016 a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar denúncias em torno de uma ação solidária para o tratamento do câncer. A suspeita estava pedindo ajuda financeira, entretanto, nunca esteve doente. Ela arrecadou R$ 18 mil com a realização de campanhas beneficentes que contaram com doações de centenas de pessoas. "Segundo consta, ela se passava por uma pessoa doente e recebeu doações para tratar a doença, no fim das contas descobriu que ela não tinha doença alguma", acrescentou o delegado.

Se comprovado o desvio de dinheiro, a mulher responderá por furto qualificado.

Assista o vídeo:

