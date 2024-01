Fumacê vai começar por 11 bairros mais afetados pela dengue; lista

Uma reunião no início da tarde desta quinta-feira (4), na sede da 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana, definiu 11 bairros que receberão prioritariamente os veículos para a aspersão de inseticidas, conhecidos popularmente como "fumacê". O encontro, que visou definir estratégias para combater o avanço da dengue no município, contou com a presença de representantes da 16ª RS, da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), entre outros órgãos estaduais e municipais.

Em um primeiro momento, a estratégia decidida é abranger com o fumacê um “cinturão” na cidade, começando pelos bairros com mais casos confirmados e com o maior número de infestação do Aedes aegypti: São eles: Vila Regina, Fraternidade, Jardim Figueira, Vila Apucaraninha, Novo Horizonte, Parque Bela Vista, Condomínio Vale do Sol, Cidade Alta, Novos Produtores, Orlando Bacarin e Núcleo João Paulo.

Durante esse percurso, bairros adjacentes também poderão receber os veículos. O trabalho começa no final da tarde desta quinta-feira. Inicialmente, o trabalho começaria pelo Interlagos, mas a ordem de prioridades foi alterada durante a reunião.

O fumacê precisa ser feito no final da tarde e no início da manhã, quando as temperaturas são mais amenas e há maior movimentação das fêmeas do mosquito. No entanto, os participantes da reunião destacaram a importância da população manter seus quintais limpos para evitar a proliferação do Aedes aegypti.

Foto por TNONline Carros com "fumacê" começam nesta quinta-feira a percorrer a cidade

Participaram da reunião o chefe da 16ª RS, Marcos Costa; o coordenador do Departamento de Vigilância e Epidemiologia da Prefeitura, Luciano Simplício Sobrinho; superintendente de Vigilância em Saúde, Marcelo Viana de Castro; o coordenador do setor de Combate a Endemias, Mauro Aguiar Almeida, entre outros servidores da 16ª RS e município. O vereador Lucas Leugi (PP) acompanhou a discussão feita pelos técnicos.

Uma força-tarefa foi criada para combater o avanço da dengue em Apucarana, que enfrenta um quadro de epidemia da doença. De acordo com dados preliminares do Sistema Nacional de Informações, Apucarana possui 1.439 notificações de dengue, com 786 casos confirmados, sendo 15 com sinais de alarme, que podem evoluir para hospitalização. Os números representam um aumento em torno de 400% desde a publicação do último boletim epidemiológico do Estado, em 19 de dezembro.

