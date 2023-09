“Fujão dos telhados” mobiliza Polícia Militar e Bombeiros em Apucarana

Após aproximadamente 2 horas de negociação, ele finalmente desceu do telhado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma situação inusitada mobilizou a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros (CB) de Apucarana, na noite desta sexta-feira (08), no Núcleo Habitacional Tancredo Neves, em Apucarana, norte do Paraná. Um homem, que descumpria uma medida protetiva, subiu no telhado da casa e começou a fugir, utilizando os telhados de outras residências, para escapar da PM. Os Bombeiros precisaram ser acionados para dar apoio na ocorrência. Após muita negociação, o homem foi preso.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima, de 31 anos, estava em casa e o ex-marido, de 29 anos, contra o qual tem um medida protetiva, estava na casa dela.

- LEIA MAIS: Morador de Apucarana perde R$ 3,5 mil em golpe do falso anúncio

continua após publicidade

Como é de conhecimento familiar e popular, as atitudes violentas tomadas pelo homem, e temendo por um desenrolar violento, um familiar da vítima solicitou a presença da equipe policial.

Quando a PM chegou, o homem estava na casa dos fundos, correu em direção ao muro de divisão das casas, subindo no telhado da casa. Feito a primeira tentativa de abordagem e solicitação para que descesse e retornasse à residência, a ordem foi negada, iniciando a fuga pelos telhados das residências vizinhas, deitando sobre o telhado das casas, na tentativa de se esconder.

Ainda segundo o boletim, como o tempo estava chuvoso, deixando os telhados molhados, além da geografia do ambiente beneficiar o homem em fuga, foi necessário empregar apoio de equipes do Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade

Subindo em escadas, os bombeiros iniciaram um diálogo na tentativa que o “fujão” descesse do telhado e acompanhasse os policiais, mas ele se negava a acatar a ordem e permanecia deitado no telhado.

Após aproximadamente 2 horas de negociação, ele finalmente desceu do telhado e se apresentou a equipe policial. Ele foi preso pelo descumprimento de ordem judicial, desobediência e invasão de domicílio.

Siga o TNOnline no Google News