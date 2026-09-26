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JARDIM TRABALHISTA

Fuga de briga termina com prisão por tráfico em Apucarana

Rapaz de 19 anos tentou se esconder em uma casa no Jardim Trabalhista, mas confessou o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Fuga de briga termina com prisão por tráfico em Apucarana
Autor Ele foi colocado na viatura e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (26), no bairro Jardim Trabalhista, em Apucarana (PR). Ele foi flagrado com 350 gramas de maconha após tentar fugir da Polícia Militar durante uma briga na Rua Valdomiro Serediuk.

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A ocorrência começou quando uma equipe da equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) foi acionada para ajudar na contenção de uma confusão na rua. Ao chegarem ao local, os policiais deram ordem de parada aos envolvidos, mas o rapaz ignorou e saiu correndo a pé, entrando em uma casa próxima.

Os agentes foram atrás do suspeito e conseguiram alcançá-lo na cozinha do imóvel. Inicialmente, durante a revista, foi encontrado apenas um celular com ele. No entanto, ao ser questionado sobre o motivo de ter corrido, o jovem confessou que escondia drogas na residência.

No armário do último cômodo da casa, a equipe encontrou duas porções de maconha já embaladas para venda, uma porção de sementes e um pedaço da droga que ainda seria cortado para comercialização. Ao todo, foram apreendidos 350 gramas do entorpecente.

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Ao ser informado de que estava preso, o rapaz tentou fugir pela segunda vez, mas foi rapidamente contido pelos policiais. Ele foi colocado na viatura e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, juntamente com a droga apreendida. Segundo o sistema da polícia, o jovem já tinha passagens anteriores pelo crime de tráfico.

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aprehensão de drogas Apucarana Crime Jovem preso POLICIA MILITAR trafico de drogas
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