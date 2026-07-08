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LEVANTAMENTO

Frota de elétricos da região cresce 130% e soma 1,1 mil veículos, aponta Detran

Em um ano, mais de 600 novos modelos passaram a circular em Apucarana mais 24 municípios

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 16:45:27 Editado em 08.07.2026, 16:45:23
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Frota de elétricos da região cresce 130% e soma 1,1 mil veículos, aponta Detran
Autor Veículo elétrico durante recarga - Foto: reprodução

Em um ano, mais de 600 novos veículos elétricos passaram a circular em Apucarana e região, resultando em um aumento de 130% na frota desse tipo de modelo. Levantamento da Tribuna, com base nos dados de junho da plataforma de estatísticas do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), mostra atuais 1.184 veículos com fonte 100% elétrica, híbridos e híbridos plug-in em circulação em 25 municípios. Em junho do passado, a região somava apenas 513 modelos do tipo registrados em 23 cidades.

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A maioria dos veículos pertence a Arapongas, que contabiliza 519 unidades, um aumento de 135% em comparação com o ano passado. Apucarana detém a segunda maior frota de eletrificados da região, com 372 veículos, um avanço de 149% em relação ao período anterior. Em Ivaiporã, o aumento foi de 42 para 79 (88%) e, em Jandaia do Sul, passou de 28 para 67 (139%). Os eletrificados também estão ‘invadindo’ municípios menores onde antes não havia esse tipo de veículo, como em Cruzmaltina e Grandes Rios. Em Califórnia, o aumento foi de 4 para 12 (200%) e, em Marilândia do Sul, de 5 para 11 (120%).

Entre os moradores da região que deixaram o veículo a combustão e investiram em um 100% elétrico, está o motorista de aplicativo Edvaldo Cardoso de Macedo, de Apucarana. Antes de migrar para a nova tecnologia, ele analisou a viabilidade financeira do negócio e ficou atraído pela economia.

"Quando surgiu o carro elétrico, eu queria comprar um, mas fiquei na dúvida porque não conhecia. Aí, eu pesquisei para depois comprar. Com o valor do consumo que eu tinha de combustível mensal com um carro a combustão, eu conseguiria pagar mais de uma prestação de um elétrico", destaca.

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Com mais de 60 mil quilômetros rodados, Edvaldo também elogia a economia na oficina mecânica. "Já fiz a terceira revisão e não tive nenhum tipo de manutenção, porque até mesmo as pastilhas de freio ainda estão novas. A única coisa de serviço que a gente precisa, na verdade, é a troca de pneus, alinhamento e balanceamento. As revisões são simples, rápidas e saem muito mais baratas do que uma revisão de um carro a combustão", conclui.

Infraestrutura regional atende às necessidades, afirma motorista

Com painéis solares em casa, Edvaldo expandiu a geração de energia para abastecer o veículo sem alterar o orçamento doméstico. E, quando está na estrada, ele afirma que a infraestrutura local e regional atende às suas necessidades diárias. "Eu faço viagem para toda a região e hoje os pontos de recarga que existem na cidade já me atendem. Eu consigo fazer uma recarga rápida em vários pontos e não dependo só de recarregar na minha casa", explica.

O motorista também desmistifica o uso em viagens longas, como para Curitiba e Foz do Iguaçu. "Não vejo nenhuma desvantagem em ter um veículo elétrico. Quando é preciso parar para recarregar, é o tempo necessário para usar o banheiro ou tomar um café. A recarga está pronta e já se pode seguir viagem", assegura

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economia de combustível Frota Híbrida Infraestrutura de Recarga mobilidade sustentável Transporte Ecológico veículos elétricos
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