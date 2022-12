Frota da Saúde de Apucarana ganha reforço de 22 carros, van e ônibus

Da Redação

Os R$ 625 mil restantes são destinados ao programa de saúde bucal

A frota da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana vai ganhar um grande reforço a partir do próximo ano. A Secretaria de Estado da Saúde acaba de liberar mais de R$2 milhões para compra de 22 carros, no valor de R$65 mil cada; uma Van, de R$170 mil; e um ônibus, de R$ 450 mil.

“Investir na saúde de Apucarana é cuidar dos apucaranenses. Agradeço o governador Ratinho Junior e o secretário Beto Preto por mais uma vez fortalecer e reforçar serviços de saúde da nossa rede municipal de saúde”, afirma o prefeito Junior da Femac.

De acordo com o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, os novos automóveis serão utilizados no Programa Saúde da Família. “Esses carros chegam para reforçar nosso trabalho de visitas domiciliares. Vai facilitar o deslocamento das equipes de saúde até a casa dos pacientes possibilitando um acompanhamento mais próximo e, portanto, prestar uma melhor cobertura de atendimento do Programa Saúde da Família”, explica Bachiega, acrescentando que a Van e o ônibus serão utilizados no transporte sanitário (transporte de pacientes em tratamento).

O secretário da saúde lembra que no início de dezembro, a Sesa já havia liberado R$1,9 milhão para a saúde de Apucarana. Bachiega detalha que R$1.290.000,00 desse valor será aplicado em mobiliário e equipamentos para as 36 Unidades Básicas de Saúde de Apucarana. “As unidades irão receber macas, geladeiras de vacina, mesas, poltronas, computadores e outros equipamentos conforme a necessidade de cada uma”, informa o superintendente da Atenção Básica, Odarlone Orente.

Os R$ 625 mil restantes são destinados ao programa de saúde bucal para a aquisição de kits odontológicos para as 25 equipes de saúde bucal que atuam no município, incluindo mobiliário, insumos e equipamentos como cadeiras odontológicas e compressores.

Esses investimentos, avalia o secretário municipal da saúde Emídio Bachiega, “irão impactar nas condições de trabalho dos nossos servidores e com os novos equipamentos será possível prestar uma maior assistência a população. Haverá uma melhora no ambiente de trabalho e no atendimento oferecido aos pacientes.”





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

