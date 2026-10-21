Frota da região cresce quase 4% e atinge 378 mil veículos; veja por município

A frota de veículos na região registrou um crescimento de quase 4%, alcançando a marca de 378 mil unidades em circulação. O volume regional é puxado principalmente por Apucarana e Arapongas, que se consolidam como os dois únicos municípios da área a ultrapassar a barreira de 100 mil veículos cada. Embora os maiores números absolutos estejam concentrados nessas duas cidades, a maior expansão percentual da frota ocorreu nos municípios de Sabáudia e Mauá da Serra.

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O avanço regional acompanha um ritmo de aceleração registrado em todo o Paraná. Em setembro de 2026, o Estado atingiu o recorde histórico de 9.459.926 veículos, o que representa um aumento de 6,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) avalia que o crescimento estadual está diretamente ligado a um boom de emplacamentos motivado por três fatores principais: a redução da alíquota do IPVA para 1,9%, em vigor há um ano, o aquecimento nas vendas de veículos elétricos e a crescente utilização de carros e motos como ferramenta de trabalho, especialmente em aplicativos de transporte e entregas.

Segundo o levantamento, Arapongas tem a maior frota regional, com 107.044 veículos, seguida por Apucarana, com 100.733. O município rompeu a marca de 100 mil unidades em circulação pela primeira vez em 2025. Outros destaques regionais são Ivaiporã, Jandaia do Sul e Faxinal. Veja abaixo

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FROTA DE VEÍCULOS Vale do Ivaí e região Setembro de 2025 × setembro de 2026

378.585 veículos em 2026 +3,99% 14.537 veículos a mais em um ano

Crescimento por município Da maior para a menor alta percentual

Comparação da frota registrada nos 28 municípios Município Set/2025 Set/2026 Alta Sabáudia 6.491 6.921 6,62% Mauá da Serra 6.916 7.303 5,60% Cambira 6.887 7.254 5,33% Rio Branco do Ivaí 2.508 2.636 5,10% Arapongas 102.124 107.044 4,82% Novo Itacolomi 2.327 2.438 4,77% Rosário do Ivaí 3.865 4.045 4,66% Jardim Alegre 9.758 10.188 4,41% Godoy Moreira 2.143 2.234 4,25% Jandaia do Sul 17.952 18.676 4,03% Lidianópolis 2.989 3.104 3,85% São Pedro do Ivaí 7.292 7.562 3,70% São João do Ivaí 8.570 8.882 3,64% Ivaiporã 27.947 28.945 3,57% Apucarana 97.353 100.733 3,47% Grandes Rios 3.575 3.696 3,38% Faxinal 12.972 13.405 3,34% Marilândia do Sul 6.417 6.626 3,26% Califórnia 7.392 7.629 3,21% Arapuã 2.552 2.632 3,13% Borrazópolis 6.483 6.684 3,10% Marumbi 3.027 3.111 2,78% Lunardelli 3.422 3.508 2,51% Bom Sucesso 3.623 3.711 2,43% Rio Bom 2.661 2.722 2,29% Kaloré 3.367 3.430 1,87% Cruzmaltina 1.860 1.889 1,56% Ariranha do Ivaí 1.575 1.577 0,13% Total regional 364.048 378.585 3,99%

Fonte: BI Celepar / Detran-PR

No panorama geral do Estado, 31 municípios registraram um aumento percentual acima da média paranaense. Curitiba liderou esse salto com um crescimento de 13,83%, passando de 1,74 milhão para 1,98 milhão de veículos, uma diferença superior a 240 mil unidades. Na sequência, destacaram-se Itambaracá, na região Norte, com alta de 13,16% e um acréscimo de quase 600 veículos, e Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, com 9,68%. Considerando os 24 municípios paranaenses com mais de 100 mil habitantes, houve um acréscimo total de quase 400 mil veículos em um ano. Nesse recorte populacional, Arapongas figura entre os maiores avanços, com crescimento de 4,82%, ao lado de cidades como Fazenda Rio Grande, Piraquara, São José dos Pinhais, Umuarama, Cascavel e Sarandi.



A atual frota paranaense é composta majoritariamente por automóveis de passeio, que somam mais de 5,1 milhões de unidades, seguidos por 1,5 milhão de motocicletas e cerca de 849 mil caminhonetes. O levantamento do Detran-PR também contabiliza a presença expressiva de motonetas, caminhões, reboques e utilitários nas rodovias e vias urbanas. Do volume total registrado no Estado, 8,7 milhões são veículos destinados ao uso particular, enquanto pouco mais de 587 mil são utilizados para fins de locação.



