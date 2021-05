Frota da prefeitura de Apucarana recebe três veículos

Continua após publicidade

A frota da prefeitura de Apucarana recebeu nesta sexta-feira (21) reforço de três veículos, dois para área da saúde e outro para o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), somando recursos de R$ 815 mil. A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) recebeu um ônibus zero km para o transporte de pacientes que realizam tratamento em várias cidades do estado, em especial na capital do estado e Campo Largo.

O ônibus volare modelo executivo com 32 lugares, no valor de R$ 445 mil, foi adquirido com recursos do município. O veículo é moderno com banco de couro, wifi, três monitores de televisão, geladeira, banheiro, acessibilidade total para cadeirante e ar condicionado. “É um ônibus que oferece conforto e segurança. É respeito com os apucaranenses que necessitam se deslocar em busca de atendimento de saúde”, afirma o prefeito Junior da Femac.

A AMS possui três ônibus para o transporte de pacientes. O outro veículo é uma ambulância do suporte básico para o SAMU, com equipamentos para atendimento de pessoas em estado grave de saúde. O investimento, com recursos da Secretaria de Saúde do Estado (SESA), é de R$ 220 mil. O SAMU de Apucarana agora conta com 7 ambulâncias, são 4 na ativa e 3 de reserva. “Em menos de um ano e meio o SAMU teve toda frota renovada, totalizando de R$ 800 mil investidos”, informa coordenador de enfermagem do SAMU, Miqueias Romagnolo.

O terceiro veículo é caminhão volksvagem cabine estendida, que foi devolvido ao município pelo Corpo de Bombeiros, já que foi comprado com recursos municipais do Funrebom. Incorporado a frota da prefeitura passou por uma reforma e adaptação completa e está a serviço do Idepplan e da superintendência de Trânsito do município. A prefeitura investiu R$ 150 mil na reforma e adaptação do caminhão.

Este veículo será utilizado prioritariamente para os trabalhos de trânsito, como manutenção viária, de semáforo, de placas de sinalização e pode ajudar em outras secretarias como a do Meio Ambiente e ainda de apoio na iluminação pública. Este veículo possui guincho e um cesto, podendo erguer e puxar diversos objetos. Ainda possui um sistema de perfurador de solo com broca, um dispositivo para pequenos serviços de pintura, reservatório de água, esguicho de alta pressão e acumulador de energia emergencial.“ Esse caminhão é um equipamento multifuncional a serviço da comunidade”, destaca o prefeito Junior da Femac.“

A entrega destes três veículos é resultado de muito planejamento dos recursos municipais e a capacidade de trabalhar em conjunto com o Governo do Estado. Meu agradecimento aos Bombeiros e ao secretário de estado da saúde Beto Preto”, completa Junior da Femac.