Frio tem data para atingir todo PR; Apucarana pode ter mínimas de 8ºC
Segundo o Simepar, massa de ar seco e frio avança pelo estado no domingo (10)
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O Paraná deve enfrentar uma nova queda acentuada nas temperaturas na segunda semana de maio, com a possibilidade de geadas e termômetros atingindo a marca de 0ºC em cidades do sul do estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o cenário de frio intenso está previsto para o início da próxima semana, após a passagem de uma frente fria que trará chuvas durante o final de semana. Em Apucarana, a mínima pode chegar a 8ºC.
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A partir de segunda-feira (11), municípios como General Carneiro e Palmas devem registrar as temperaturas mais baixas. Para General Carneiro, a previsão do Simepar também indica a ocorrência de geada na terça-feira (12). O frio, contudo, não ficará restrito ao sul paranaense; regiões historicamente mais quentes, como o norte, noroeste e oeste do estado — incluindo Apucarana, Londrina, Maringá, Paranavaí e Foz do Iguaçu — deverão ter termômetros variando entre 8ºC e 9ºC nesses dias.
Em Apucarana, o final de semana será chuvoso e o Dia das Mães amanhace gelado no domingo (10), com mínimas de 10ºC. Na segunda (11) e terça (12), mais frio ainda, com mínimas de 8ºC.
Segundo os meteorologistas, o declínio térmico será provocado pelo avanço de uma massa de ar seco e frio logo após a instabilidade do fim de semana. O órgão ressalta que as condições meteorológicas estão sujeitas a alterações e recomenda o acompanhamento das previsões atualizadas à medida que as datas se aproximam. Enquanto a mudança não ocorre, o estado segue sob efeito de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar a 30ºC nesta terça-feira (5) em algumas regiões.