TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
OUTONO

Frio tem data para atingir todo PR; Apucarana pode ter mínimas de 8ºC

Segundo o Simepar, massa de ar seco e frio avança pelo estado no domingo (10)

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 14:13:52 Editado em 05.05.2026, 14:13:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Frio tem data para atingir todo PR; Apucarana pode ter mínimas de 8ºC
Autor Frio deve atingir todo o Paraná, inclusive a região Norte - Foto: Orlando Kissner/Arquivo AEN

O Paraná deve enfrentar uma nova queda acentuada nas temperaturas na segunda semana de maio, com a possibilidade de geadas e termômetros atingindo a marca de 0ºC em cidades do sul do estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o cenário de frio intenso está previsto para o início da próxima semana, após a passagem de uma frente fria que trará chuvas durante o final de semana. Em Apucarana, a mínima pode chegar a 8ºC.

-LEIA MAIS: Seletivo Mais Enem oferta vagas em seis cursos no Campus Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A partir de segunda-feira (11), municípios como General Carneiro e Palmas devem registrar as temperaturas mais baixas. Para General Carneiro, a previsão do Simepar também indica a ocorrência de geada na terça-feira (12). O frio, contudo, não ficará restrito ao sul paranaense; regiões historicamente mais quentes, como o norte, noroeste e oeste do estado — incluindo Apucarana, Londrina, Maringá, Paranavaí e Foz do Iguaçu — deverão ter termômetros variando entre 8ºC e 9ºC nesses dias.

Em Apucarana, o final de semana será chuvoso e o Dia das Mães amanhace gelado no domingo (10), com mínimas de 10ºC. Na segunda (11) e terça (12), mais frio ainda, com mínimas de 8ºC.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Frio tem data para atingir todo PR; Apucarana pode ter mínimas de 8ºC
AutorFoto: Simepar

Segundo os meteorologistas, o declínio térmico será provocado pelo avanço de uma massa de ar seco e frio logo após a instabilidade do fim de semana. O órgão ressalta que as condições meteorológicas estão sujeitas a alterações e recomenda o acompanhamento das previsões atualizadas à medida que as datas se aproximam. Enquanto a mudança não ocorre, o estado segue sob efeito de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar a 30ºC nesta terça-feira (5) em algumas regiões.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV