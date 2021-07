Frio: moradores de Apucarana registram gelo nesta manhã

Da Redação

Apucarana amanheceu gelada nesta segunda-feira (19). A temperatura mínima registrada foi de 0º C, porém, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a sensação térmica foi de -1º C. Não deve esquentar muito nesta segunda, então a máxima prevista é de 15º C. Ainda conforme o Simepar, a estabilidade predomina na cidade e região.

Moradores da Cidade Alta registraram gelo nesta manhã. O morador do Conjunto Habitacional Solo Sagrado, Fábio Vieira, registrou o fenômeno em seu veículo. Veja:

Foto por Fábio Vieira/Whatsapp

Já na região sul da cidade, o repórter Cezar Neves, do TNOnline, também fez outro registro.

Condições do tempo no Paraná

Semana começa de forma típica de inverno no Estado, com muito frio, pois o centro mais intenso de uma massa de ar de origem polar atua sobre o Sul do Brasil. No Paraná o declínio das temperaturas é intenso nas diversas regiões, com possibilidade de valores negativos, principalmente em áreas da metade sul paranaense. Há previsão de formação de geadas, com risco mesmo em porções mais ao norte. Durante a manhã e tarde o sol predomina, mesmo assim não chega a aquecer muito. O mar fica bastante agitado.