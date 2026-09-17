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Frio marca o amanhecer e chuva não deve atingir Apucarana nesta quinta

Mínima de 11°C e máxima de 24°C estão previstas para o município, com vento de até 47 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Frio marca o amanhecer e chuva não deve atingir Apucarana nesta quinta
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 90% - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana deve ter uma quinta-feira (17) de tempo seco, temperaturas amenas e vento. Conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cidade terá mínima de 11°C e máxima de 24°C, sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 90%. A previsão indica 0% de probabilidade de ocorrência de chuva, com precipitação acumulada de 0,0 milímetro.

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Os ventos devem soprar de Leste (L), a 14 km/h, podendo atingir rajadas de até 47 km/h.

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No Paraná, os ventos provenientes do oceano mantêm o aporte de umidade sobre o Leste do Estado, favorecendo maior cobertura de nuvens e a ocorrência de chuviscos bem ocasionais, especialmente nos trechos de serra.

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O amanhecer ainda será frio em vários setores, com temperaturas ligeiramente abaixo dos 10°C. Também há condição para restrição de visibilidade no início da manhã em parte dos Campos Gerais, Centro-Sul e Norte.

No interior do Paraná, não há previsão de chuva. À tarde, as temperaturas devem subir um pouco mais nas regiões Oeste e Noroeste.

A previsão do Simepar também indica que, em Apucarana, o período mais frio ocorre durante a madrugada e início da manhã, antes da elevação gradual das temperaturas ao longo do dia.

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