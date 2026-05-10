Frio intenso marca o domingo em Apucarana com máxima de apenas 15 °C

Neste domingo (10), os moradores de Apucarana enfrentam um dia tipicamente gelado. Segundo os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia começou com os termômetros registrando 8 °C antes mesmo das 7h da manhã. O vento frio, no entanto, fez com que a sensação térmica caísse para 7°C.

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A previsão indica que as baixas temperaturas vão predominar ao longo de todo o dia. O sol até aparece, mas não terá força para esquentar: a temperatura máxima não deve passar dos 15 °C, marca que será atingida apenas no meio da tarde, entre 14h e 16h. Logo no início da noite, o frio volta a ganhar força e os termômetros caem novamente para a casa dos 9 °C.

O boletim diário do Simepar aponta uma probabilidade de 98% de ocorrência de chuvas, com um acumulado previsto de 8,7 mm – o que sugere precipitações concentradas em outros períodos ou umidade persistente.

Outro fator que exige atenção e que contribui para aumentar a sensação de frio são os ventos. Soprando predominantemente da direção sudoeste, os ventos mantêm uma média de 14 km/h, mas podem apresentar rajadas fortes, chegando a até 47 km/h ao longo do dia.