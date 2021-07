Frio: diocese de Apucarana doa cobertores para prefeitura

Da Redação

Nesta quarta-feira (28) a mobilização da prefeitura de Apucarana para proteção de populações vulneráveis e animais contra o frio intenso ganhou em reforço da Diocese de Apucarana. O padre Anderson Bento, representando o Serviço Diocesano de Caridade, entregou um lote de cobertores ao prefeito Junior da Femac.

Os cobertores foram encaminhados a Secretaria Municipal de Assistência Social e serão utilizados no atendimento aos moradores em situação de rua abrigados durante noite no Centro da Juventude, doados para os indígenas e a todos que precisam neste inverno.

“ Além dos cobertores quero enaltecer o gesto de uma instituição ajudando a outra. Agradeço ao Dom Carlos José de Oliveira e a todos que colaboraram para que essa contribuição acontecesse. É uma união de esforços para atender as pessoas que precisam de ajuda para se proteger do frio. Em Apucarana ninguém vai passar frio no inverno e ninguém passa fome na pandemia”, assegura Junior da Femac.

Padre Anderson Bento manifestou a disposição da Diocese de contribuir sempre que for preciso ajudar a comunidade. “Deus abençoe todos aqueles que estão sofrendo neste frio e que a ajuda chegue até eles o quanto antes”, afirma padre Anderson. Vinte e nove moradores em situação de rua passaram esta noite no abrigo estruturado pela Prefeitura de Apucarana, no Centro da Juventude, onde foi servido chá e lanche.

Durante o dia as equipes da Secretaria de Assistência Social percorrem a cidade com o objetivo de obter a adesão dos moradores de rua. “Fazemos a proposta para que eles passem uma noite segura, em local tranquilo e aconchegante para fugir do frio, porém nem todos querem receber esse atendimento do serviço municipal”, lamenta a secretária de Assistência Social, Ana Paula Nazarko.

O prefeito Junior da Femac destaca que em Apucarana a mobilização em torno das baixas temperaturas está sendo mantida desde a última onda de frio intenso registrada no início deste mês. A partir do dia 30 de junho, a prefeitura vem ofertando, sem interrupção, um abrigo no Centro da Juventude para moradores em situação de rua passaram a noite.

O atendimento neste espaço será mantido até o final do inverno. A população pode ajudar na busca ativa das pessoas em situação de rua, ligando para o telefone 99654-7279 e 153 da Guarda Municipal informando sobre alguém que precise do serviço de acolhimento noturno.