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Frio começa a chegar em Apucarana nesta sexta; mínima será de 10°C

Apesar do frio pela manhã, o tempo permanece estável ao longo do dia, com presença marcante do sol

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Frio começa a chegar em Apucarana nesta sexta; mínima será de 10°C
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 56% e 88% - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana terá uma sexta-feira (21) de temperaturas mais baixas e predomínio de sol, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A mudança no tempo ocorre com o avanço de uma massa de ar frio pelo Sul do Brasil.

Na cidade, a temperatura mínima prevista é de 10°C, enquanto a máxima deve chegar aos 19°C. Não há previsão de chuva, com probabilidade de ocorrência de 0% e precipitação acumulada estimada em 0,0 milímetro.

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A umidade relativa do ar deve variar entre 56% e 88%. Os ventos sopram de sudoeste, com velocidade média de 14 km/h, podendo ocorrer rajadas de até 50 km/h.

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Paraná

No Paraná, o amanhecer será gelado. Segundo o Simepar, as temperaturas mínimas ficam abaixo dos 10°C em diversas regiões e podem chegar a aproximadamente 5°C nos municípios próximos à divisa com Santa Catarina.

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Apesar do frio pela manhã, o tempo permanece estável ao longo do dia, com presença marcante do sol. À tarde, as temperaturas sobem e se aproximam dos 20°C em boa parte do Estado, ultrapassando essa marca na metade Norte.

No Centro-Sul paranaense, o frio permanece mais intenso, com máximas previstas entre 13°C e 16°C.

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