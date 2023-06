Frio: Apucarana registra mínima de 12ºC ao amanhecer desta quinta

O tempo instável se afastou da região e, com isso, o sol voltou a ganhar espaço. No entanto, mesmo com o predomínio do sol, as temperaturas seguem baixas em todos os setores paranaenses, pois, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há um sistema de alta pressão atmosférica, que é uma massa de ar mais seco e menos aquecido, atuando sobre o estado.

Isso pôde ser observado, por exemplo, em Apucarana. Entre as 5h e 7h da manhã desta quinta-feira (1º), os termômetros obtiveram a mínima de 12ºC na Cidade Alta. Vale salientar que a sensação de frio pode ter sido maior, já que venta bastante no município.

Além disso, alguns pontos da cidade registraram névoa ao amanhecer, fator que demanda a atenção dos motoristas.

Apucarana conta com a presença do sol ao longo do dia, mas mesmo assim as temperaturas não se elevam tanto. Segundo o Simepar, a máxima não passa os 23ºC.

