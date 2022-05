Frio: animais do canil e do bosque têm proteção extra

Da Redação

Cães e gatos alojados no Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) e também diversos tipos de pássaros, macacos e coelhos mantidos no Bosque Municipal estão recebendo atenção especial para enfrentar as baixas temperaturas. Agasalhos, cobertores e iluminação especial com lâmpadas incandescentes são algumas das ações realizadas desde os primeiros dias de inverno antecipado.

continua após publicidade .

Somente no Cemsa – que sedia o canil e gatil – os cuidados especiais estão garantindo o aquecimento dos 183 cães e 150 gatos abrigados nas 32 baias e gatil instalados no local. “Nestes dias de frio intenso, providenciamos cuidados especiais para cães e gatos”, informa o veterinário João Pedro Correia, coordenador do Cemsa.

Todos os cães e gatos receberam roupinhas e também cobertas no interior das baias, além de lâmpadas incandescentes para aquecer os ambientes. “Roupas e cobertores são itens que têm bastante uso e desgaste, por isso estamos sempre renovando os estoques”, informa o veterinário João Pedro Correia.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac lembra que todos os anos no inverno, tanto o canil e gatil, como no bosque municipal, o município dá o suporte necessário para garantir o bem-estar dos animais. “Os cães, gatos, pássaros, macacos e coelhos estão abrigados nesses locais sob nossa responsabilidade e são muito bem cuidados por veterinários e biólogos”, comenta o prefeito.

No Bosque Municipal, de acordo com o secretário do meio ambiente Gentil Pereira, todas as gaiolas de grande porte receberam proteção de lonas plásticas. “Isso evita a passagem do vento e uma sensação térmica ainda mais baixa nestes dias de clima muito frio”, informa Pereira, acrescentando que as casinhas dos macacos prego e coelhos também receberam madeiramento na sua base e chapas de zinco (corta-vento) na entrada.

No bosque são mantidos além dos macacos e coelhos, faisões, pavões e codornas, além de diversos tipos de pássaros de pequeno porte. “Lá também está em funcionamento, 24 horas por dia, uma câmera que pode ser acessada por toda a população pela internet, no endereço https://www.visiteapucarana.com.br/ao-vivo/.