Frigorífico fecha em definitivo e demite 150 funcionários em Apucarana

O Fórum do Trabalho de Apucarana (PR) está formalizando nesta sexta-feira (4) a rescisão contratual de 150 trabalhadores do Frigorífico Mendes, localizado na Rua Deolindo Massambani, no Parque Bela Vista. A demissão em massa ocorre por conta do fechamento em definitivo do empreendimento especializado no abate de bovinos. O acordo gira em torno de R$ 2 milhões, envolvendo verbas rescisórias, indenizações e fundo de garantia.

Segundo o advogado José Eduardo Wielewicki, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Apucarana, é um momento histórico para Apucarana. As demissões ocorrem por conta do fechamento do frigorífico, após acordo com o Ministério Público (MP) estadual por conta de problemas ambientais históricos. “Aquele local nunca mais poderá funcionar como um frigorífico”, assinala o advogado.

O acordo com o MP-PR foi feito há quatro anos e previa o fechamento definitivo do frigorífico em 36 meses, o que acabou ocorrendo agora em agosto de 2023. A unidade de Apucarana será transferida para Nova Londrina. O frigorífico deixou a opção de transferência, mas a maioria dos trabalhadores optou pela rescisão.

O fechamento definitivo ocorre por conta de problemas ambientais permanentes envolvendo o frigorífico. Por décadas, os moradores do Parque Bela Vista conviveram com reclamações, envolvendo desde o mau cheiro à poluição de nascentes da região. Foram várias empresas diferentes que funcionaram ao longo dos anos como frigorífico. Agora, esse tipo de empreendimento está proibido definitivamente, segundo o advogado.

Nesta sexta-feira, o Fórum do Trabalho está lotado para as audiências de rescisão. “Com o fechamento, o frigorífico procurou o sindicato para formalizar o acordo, que foi feito juntamente como Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. A homologação prevê , inclusive, indenização para demissão em massa”, acrescenta o advogado José Eduardo Wielewicki. O sindicato também é representado pelo advogado Vanderlei Carlos Sartori Junior. O frigorífico tem como advogado o apucaranense Cirineu Dias.

