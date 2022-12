Friboi inaugura Centro de Distribuição em Apucarana

Da Redação

Friboi inaugurou um centro de distribuição (CD) em Apucarana

Empresa da JBS líder no segmento de carne bovina no Brasil, a Friboi inaugurou um centro de distribuição (CD) em Apucarana, expandindo sua atuação no norte do Paraná.

A notícia foi divulgada nesta quarta-feira (21) pelo prefeito Junior da Femac, através de suas redes sociais. "Apucarana continua atraindo novos investimentos para a cidade", disse.

Em nota, a empresa informa que o local vai permitir o envio e recebimento de produtos de forma mais rápida. O CD atenderá cerca de 3,3 mil clientes, com projeção de realizar 6 mil entregas por mês em 2023.

De acordo com a Friboi, o espaço também facilitará o acesso a um mix de produtos ainda mais diversificado e que inclui as tradicionais linhas Friboi, Reserva, Maturatta, Do Chef, 1953 e a Swift Black.

O valor do novo empreendimento não foi informado.

