Frente Nacional de Prefeitos e ONU firmam parceria

O prefeito Júnior da Femac participou nesta quinta-feira (30/09) da solenidade de assinatura de um memorando de entendimento entre a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e a Organizações das Nações Unidas (ONU). O documento tem, entre os objetivos principais, a criação de um marco de colaboração mútua visando acelerar o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), previstos na chamada Agenda 2030, junto aos municípios brasileiros.

Júnior, que é vice-presidente da FNP para o setor de Licenciamento de Obras e Novos Empreendimentos, fez uso da palavra ao lado do presidente da FNP, prefeito de Aracajú (SE) Edvaldo Nogueira Filho

“O Paraná, através do Governo Ratinho Júnior, e Apucarana, trouxeram a execução dos ODS para o centro da administração pública e este memorando de entendimento é de extrema importância. Um documento firmado em um momento muito propício onde a ONU poderá ajudar muito as nossas cidades, que são os locais aonde as coisas efetivamente acontecem, através de colaboração técnica, troca de experiências e intercâmbio de informações. Certamente essa parceria vai contribuir muito para que os gestores possam buscar atender a todos os 17 ODS, que são uma bússola de plajenamento”, pontuou o prefeito Júnior da Femac, parabenizando o trabalho do presidente Edvaldo Nogueira à frente da FNP, e também a ONU, através da representante legal no Brasil, Sílvia Rucks, pela parceria com a entidade que congrega prefeitos dos 412 maiores municípios do Brasil com mais de 80 mil habitantes.

O memorando de entendimento, na avaliação do presidente da FNP, Edvaldo Nogueira Filho, vai contribuir para que as deliberações possam ser colocadas em prática de maneira mais rápida. “Trata-se de uma integração de interesses que vai auxiliar as cidades na busca do desenvolvimento sustentável”, pontuou.

A representante da ONU Brasil, Sílvia Rucks, lembrou que a entidade internacional já é parceria de longa data da FNP, mas que desde que assumiu a função, em maio deste ano, vem atuando para que os acordos sejam renovados e fortalecidos. “Os governos locais são atores fundamentais para o cumprimento da Agenda 2030. É nas cidades que os ODS se materializam, por isso tenho a convicção de que este memorando de entendimento entre a FNP e ONU contribuirá para fortalecer laços e fazer com que esta relação seja cada vez mais frutífera em favor das populações”, disse Sílvia, frisando ainda os desafios das cidades no pós-pandemia e a relevância da FNP, que congrega os prefeitos das cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes. “O que representa 61% dos habitantes do país, ¾ do PIB nacional”, destacou.

ODS – Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram definidos em 2015 quando líderes mundiais reuniram-se na Organização das Nações Unidas (ONU) e desenvolveram metas e planos de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para todos. Esta lista de tarefas objetiva que, até 2030, sejamos a primeira geração a erradicar a pobreza extrema, além de proteger o planeta de efeitos adversos da mudança climática.

Confira quais são os 17 ODS fixados na Agenda 2030

1 – Erradicação da pobreza

2 – Fome zero e agricultura sustentável

3 – Saúde e bem estar

4 – Educação de qualidade

5 – Igualdade de gênero

6 – Água potável e saneamento

7 – Energia limpa e acessível

8 – Trabalho decente e crescimento econômico

9 – Indústria, inovação e infraestrutura

10 – Redução das desigualdades

11 – Cidades e comunidades sustentáveis

12 – Consumo e produção responsáveis

13 – Ação contra mudança global do clima

14 – Vida na água

15 – Vida terrestre

16 – Paz, justiça e instituições eficazes

17 – Parcerias e meios de implementação