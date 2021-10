Da Redação

Frente fria traz tempo instável para Apucarana nesta quinta

Apucarana amanheceu com o tempo fechado nesta quinta-feira (7) e registrou temperatura mínima de 17º C. A máxima deve chegar aos 24º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há possibilidade de ocorrência de chuva no município. A precipitação acumulada é de 16.8 mm.

Uma frente fria avança pelo mar nesta quinta-feira, deixando o tempo instável no Paraná. Com isto, alguns temporais são esperados e não se descarta em alguns setores do estado chuvas mais significativas (maior condição no interior). Em relação às temperaturas, em média os valores ficam mais amenos por conta da nebulosidade e das chuvas previstas.