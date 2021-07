Da Redação

Frente fria traz possibilidade de chuva para Apucarana

Apucarana amanheceu ensolarada nesta terça-feira (27) e registrou temperatura mínima de 11º C. A máxima deve chegar aos 26º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo deve mudar nesta terça. Uma frente fria se aproxima e traz possibilidade de chuva para a cidade e região. A precipitação acumulada é de 1.1 mm.

continua após publicidade .

Na terça-feira, o deslocamento de uma frente fria sobre o sul do país, muda o tempo também no Paraná. Ao longo do dia, o avanço deste sistema frontal (frente fria), favorece a ocorrência de chuvas que poderão vir acompanhadas de algumas descarga atmosféricas e rajadas de ventos de intensidade moderada a forte. Com o ingresso do ar mais frio e seco na retaguarda da frente fria, espera-se o declínio mais acentuado de temperaturas.