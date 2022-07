Frente fria traz possibilidade chuva para Apucarana nesta terça-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo o Simepar, existe uma precipitação acumulada de 4.3 mm para a Cidade Alta

Na terça-feira (12), os prognósticos da maioria dos simuladores numéricos de previsão do tempo, indicam a passagem rápida da frente fria pelo Paraná. As chuvas avançam pelo oeste, sudoeste e sul já madrugada e se espalham para as outras regiões no decorrer do dia. Não se descarta a ocorrência de alguns temporais.

continua após publicidade .

Em Apucarana, norte do Paraná, por exemplo, existe a previsão de ocorrência de chuva. A Cidade Alta não registra chuva desde o dia 17 de junho. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não é previsto grandes acumulados de chuva. A precipitação acumulada para o município é de 4.3 mm.

Por conta disso, as temperaturas amenizam bastante. Ao amanhecer, Apucarana registrou mínima de 13ºC, e a máxima não deve ultrapassar dos 21ºC.

continua após publicidade .

Região

Jandaia do Sul, que também fica no norte do Paraná, também terá tempo instável nesta terça-feira. A precipitação acumulada é de 12 mm. A respeito das temperaturas, a mínima prevista é de 13ºC, e máxima de 22ºC.

Ivaiporã também terá um dia chuvoso. Há uma precipitação de 12 mm para a cidade também. Por conta da passagem da frente fria, as temperaturas ficam amenas no município. Elas devem variar entre 10ºC e 20ºC.

Siga o TNOnline no Google News