Da Redação

Frente fria traz chuva para Apucarana e região nesta sexta

Apucarana amanheceu chuvosa nesta sexta-feira (26). Uma frente fria que se deslocava pelo Sul do Brasil chegou ao Paraná e trouxe instabilidade para a Cidade Alta.

continua após publicidade .

De acordo com a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), deve chover bastante ao decorrer do dia. A precipitação acumulada é de 25.8 mm.

São previstas chuvas a qualquer hora do dia no Estado, mas de forma mais localizada do que na madrugada. Devido ao rápido deslocamento deste sistema frontal (frente fria), a instabilidade fica mais alta no leste do estado e norte/nordeste.



continua após publicidade .

Mesmo com chuva, o tempo abafado persiste. Ao amanhecer, Apucarana registrou mínima de 21º C. Já a máxima deve chegar aos 27º C.