Frente fria traz chuva para Apucarana e região

Continua após publicidade

Apucarana amanheceu com o tempo fechado nesta segunda-feira (07), e registrou temperatura mínima de 17º C. A máxima não deve ultrapassar os 22º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há 80% de possibilidade de ocorrência de chuva na cidade e região. A precipitação acumulada é de 2.8 mm.

Segunda-feira de tempo instável no Paraná. A frente fria segue atuando na altura do Sul do Brasil, por isso os índices de instabilidade continuam elevados também sobre as diversas regiões paranaenses. Condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia na maioria dos setores, inclusive não se descartando a ocorrência de tempestades em alguns pontos. Temperaturas ficam mais amenas.