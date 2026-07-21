Frente fria muda o tempo no Paraná nesta terça; veja como fica em Apucarana

Mudança no tempo será gradual no Estado, mas ainda não deve alcançar a Cidade Alta nesta terça-feira

A terça-feira (21) será de tempo firme em Apucarana, enquanto uma nova frente fria começa a mudar as condições do tempo em parte do Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade avança sobre a metade sul do estado, favorecendo a ocorrência de chuva forte e temporais isolados, principalmente entre a tarde e a noite.

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As mudanças, no entanto, acontecem de forma gradual e não atingem todas as regiões. No norte e no leste paranaense, onde está Apucarana, o predomínio será de sol, com temperaturas elevadas e sem previsão de chuva.

Na Cidade Alta, a temperatura varia entre 16°C e 27°C. A probabilidade de chuva é de 0%, com precipitação acumulada de 0,0 milímetro. A umidade relativa do ar oscila entre 39% e 65%, índice que exige atenção para a hidratação durante os períodos mais quentes do dia.

Os ventos sopram de nordeste a 14 km/h, com possibilidade de rajadas de até 50 km/h, especialmente durante a tarde.

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No restante do Paraná, a aproximação da frente fria aumenta a instabilidade sobre a metade sul do estado, onde podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e temporais localizados, enquanto as regiões norte e leste seguem com tempo mais seco e temperaturas mais altas.