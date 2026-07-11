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PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria muda o tempo e pode trazer chuva para Apucarana neste sábado

Após dias de tempo firme, chuva volta à região com previsão de rajadas de vento de até 32 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.07.2026, 06:00:42 Editado em 11.07.2026, 07:00:25
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Frente fria muda o tempo e pode trazer chuva para Apucarana neste sábado
Autor A probabilidade de chuva é de 98% - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Após dias de tempo estável, o sábado (11) será de mudança nas condições do tempo em Apucarana. A chegada de uma nova frente fria deve provocar aumento da nebulosidade e favorecer a ocorrência de chuva ao longo do dia.

De acordo com a previsão do Simepar, a probabilidade de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 4,9 milímetros. As temperaturas permanecem agradáveis, variando entre 14°C na mínima e 26°C na máxima. A umidade relativa do ar oscila entre 46% e 94%.

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Os ventos predominam de nordeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem atingir 32 km/h.

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No restante do Paraná, a nova frente fria avança pelo oceano e favorece a ocorrência de chuvas e trovoadas em praticamente todas as regiões do estado. Em alguns momentos, as precipitações poderão ocorrer com intensidade moderada a forte, exigindo atenção da população, principalmente em áreas mais suscetíveis a alagamentos e transtornos provocados pelas tempestades. A tendência é de um fim de semana marcado por instabilidade antes da melhora gradual das condições do tempo no domingo.

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