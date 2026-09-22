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Frente fria mantém chuva e deixa Apucarana com máxima de 22°C nesta terça

Simepar prevê 29,3 mm de chuva para a Cidade Alta, com possibilidade de duração durante todo o dia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Frente fria mantém chuva e deixa Apucarana com máxima de 22°C nesta terça
Autor A probabilidade de ocorrência de chuva é de 98%, com acumulado previsto de 29,3 milímetros - Foto: Vitor Flores/TNOnline

Apucarana terá uma terça-feira (22) de tempo bastante instável, com previsão de chuva ao longo do dia e temperaturas variando entre 18°C e 22°C, conforme dados do Simepar. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 98%, com acumulado previsto de 29,3 milímetros.

A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, entre 79% e 99%. Os ventos sopram de noroeste a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 54 km/h.

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A instabilidade está associada ao avanço gradual de uma frente fria pelo Paraná, que mantém condições favoráveis para a ocorrência de tempestades em diferentes regiões do Estado.

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Risco de tempestades em várias regiões do Paraná

Segundo o Simepar, o risco de tempestades é maior entre o Leste e o Noroeste do Paraná, abrangendo também os Campos Gerais, Vale do Ribeira e Norte. Nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, ainda há possibilidade de chuva fraca, com tendência de melhora a partir da tarde.

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A partir do anoitecer, a temperatura cai de forma mais significativa na metade sul do Estado, enquanto o aumento dos ventos contribui para elevar a sensação de frio.

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Apucarana chuva clima Frente fria previsão
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