Frente fria chega ao PR nesta sexta; Apucarana pode registrar chuva

Apucarana amanheceu com bastante nuvens e pode registrar chuva nesta sexta-feira

Uma frente fria avança pelo Paraná nesta sexta-feira (17), potencializando a ocorrência de tempestades em vários setores. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), chove já pela manhã entre o noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense, e nos demais setores o tempo muda à tarde.

Em Apucarana, por exemplo, o sol deve predominar a maior parte do dia, mas ele surge entre nuvens. Já no período da noite, conforme o Simepar, existe a possibilidade de ocorrência de chuva no município. Há uma precipitação acumulada de 2.3 mm.

O instituto meteorológico também informa que a sexta-feira será de temperaturas mais elevadas, principalmente no Norte Pioneiro e nas cidades do litoral, regiões onde demora um pouco mais para chover.

Na Cidade Alta, a mínima prevista é de 16ºC. Já a máxima deve chegar aos 27ºC.

Região

Jandaia do Sul, situada no Norte do Paraná, deve registrar chuva nesta sexta-feira. Existe uma precipitação acumulada de 10 mm para o município. Em relação às temperaturas, a cidade registra mínima de 14ºC e máxima de 26ºC.

Ivaiporã, que fica a 109,3 km de Apucarana, também deve apresentar tempo instável. Há uma precipitação de 30 mm para a cidade. A temperatura mínima registrada foi de 14ºC. A máxima não ultrapassa dos 22ºC.