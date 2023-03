Frente fria avança pelo mar e deve trazer chuva nos próximos dias

Da Redação

As temperaturas seguem elevadas na Cidade Alta

As cidades paranaenses podem registrar chuva nos próximos dias, por conta do avanço de uma frente fria. Segundo as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno avança pelo mar a partir desta sexta-feira (24) e isso faz com que algumas pancadas, com caráter menos irregular, já ocorram entre a tarde e a noite.

Além disso, a previsão do instituto meteorológico aponta que o calor é destaque em praticamente todas as regiões do estado e, devido ao aquecimento diurno, não é descartada a possibilidade de ocorrência de chuva isolada com alguns raios, principalmente nos municípios situados entre o norte e oeste do Paraná.

O site do Simepar indica que em Apucarana, norte do Paraná, não há previsão de chuva. No entanto, outras plataformas de meteorologia, como o Climatempo e o AccuWeather, mostram que o município pode, sim, ter um dia instável.

O Climatempo aponta que há 90% de probabilidade de ocorrência de chuva na Cidade Alta, além de uma precipitação acumulada de 10 milímetros. Já a empresa norte-americana, que presta serviços de previsão do tempo em todo o mundo, mostra que esses números são um pouco menores, sendo 40% para a possibilidade de chuva e 2.0 milímetros de precipitação.

Por conta da vinda da frente fria, o fim de semana será instável em Apucarana. No sábado (25), o sol pode aparecer em alguns períodos, mas ele deve ficar entre nuvens a maior parte do tempo.

Já no domingo (26), chuvas podem ser registradas na região.

Agora, no que diz respeito às temperaturas, os termômetros devem registrar valores intensos na Cidade Alta nesta sexta-feira. A mínima prevista é de 18ºC, enquanto a máxima é de 33ºC.

