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Frente fria avança e muda o tempo no Paraná; veja como fica em Apucarana

Instabilidade aumenta na metade sul do Paraná, mas município terá quinta-feira de tempo firme antes da chegada da massa de ar frio

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 06:00:02 Editado em 01.07.2026, 14:54:16
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Frente fria avança e muda o tempo no Paraná; veja como fica em Apucarana
Autor De acordo com a previsão, Apucarana terá mínima de 15°C - Foto: Lis Kato/TNOnline

A quinta-feira (02) será de tempo estável em Apucarana, apesar do avanço de uma frente fria pelo Paraná. Enquanto áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em municípios da metade sul do estado, o município segue sem previsão de chuva e com temperaturas agradáveis.

De acordo com a previsão, Apucarana terá mínima de 15°C e máxima de 25°C. A probabilidade de chuva é de 0%, com acumulado previsto de 0,0 milímetro. A umidade relativa do ar varia entre 54% e 88%.

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Os ventos predominam de leste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem chegar a 18 km/h.

Paraná

No restante do estado, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que se desloca pelo oceano mantêm o tempo instável, principalmente nas regiões da metade sul do Paraná, onde há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

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Na sequência, uma massa de ar frio avança pelo Sul do Brasil, provocando queda nas temperaturas. A expectativa é de uma sexta-feira (03) fria em todo o Paraná, marcando uma mudança significativa nas condições do tempo após o calor desta quinta-feira.

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