Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
ACIDENTE

Frenagem de ônibus para evitar colisão deixa três feridos em Apucarana

Acidente em cruzamento central mobilizou Samu, Siate, PM e agentes de trânsito

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 08:30:02 Editado em 10.02.2026, 09:22:39
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Frenagem de ônibus para evitar colisão deixa três feridos em Apucarana
Autor Passageiros do ônibus ficaram feridos - Foto: Beatriz Haidamak/ TNOnline

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro foi registrado no início da manhã desta terça-feira (10), no cruzamento da Rua Munhoz da Rocha com a Rua Galdino Gluck Júnior, na região central de Apucarana. Um ônibus do transporte coletivo também esteve envolvido na ocorrência, mas, apenas freou para evitar uma nova colisão.

📰 LEIA MAIS: Mulher morre em grave acidente na BR-369 entre Apucarana e Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme apurado no local, a batida ocorreu inicialmente entre três veículos. O motorista do ônibus, que seguia logo atrás, precisou reduzir a velocidade para não atingir os demais, o que provocou a queda de passageiros que estavam em pé dentro do coletivo.

Ao todo, três pessoas ficaram feridas, todas com lesões leves, e foram encaminhadas para avaliação médica. Uma criança de 10 anos, que estava em um dos veículos que colidiram, sofreu ferimentos no rosto e foi levada pelo Siate à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Outras vítimas apresentaram escoriações e dores, principalmente nos joelhos.

O motorista do ônibus relatou que tentou evitar uma frenagem brusca, mas não houve tempo hábil, considerando o grande fluxo do trânsito no momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu vinha mantendo distância de segurança. Quando percebi que o veículo da frente parou, tentei segurar o máximo possível para não derrubar ninguém, mas duas pessoas acabaram caindo”, afirmou.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele explicou que os passageiros feridos estavam de pé no momento da manobra.


Frenagem de ônibus para evitar colisão deixa três feridos em Apucarana
AutorFoto: Beatriz Haidamak/ TNOnline


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quem está em pé não espera a freada. Caiu uma senhora e outra pessoa sentou no banco de trás com o impacto, mas nada grave, graças a Deus”, completou.

A Polícia Militar (PM) e agentes de trânsito foram acionados, já que o local tem grande fluxo de veículos por concentrar escolas e ser rota de trabalhadores e estudantes. O Samu também prestou apoio à ocorrência. O tráfego ficou parcialmente lento até a liberação da via.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Frenagem de ônibus para evitar colisão deixa três feridos em Apucarana
AutorFoto: Beatriz Haidamak/ TNOnline


Frenagem de ônibus para evitar colisão deixa três feridos em Apucarana
AutorFoto: Beatriz Haidamak/ TNOnline


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Apucarana caminhâo Emergência ônibus transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline