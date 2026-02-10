Frenagem de ônibus para evitar colisão deixa três feridos em Apucarana

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro foi registrado no início da manhã desta terça-feira (10), no cruzamento da Rua Munhoz da Rocha com a Rua Galdino Gluck Júnior, na região central de Apucarana. Um ônibus do transporte coletivo também esteve envolvido na ocorrência, mas, apenas freou para evitar uma nova colisão.



Conforme apurado no local, a batida ocorreu inicialmente entre três veículos. O motorista do ônibus, que seguia logo atrás, precisou reduzir a velocidade para não atingir os demais, o que provocou a queda de passageiros que estavam em pé dentro do coletivo.

Ao todo, três pessoas ficaram feridas, todas com lesões leves, e foram encaminhadas para avaliação médica. Uma criança de 10 anos, que estava em um dos veículos que colidiram, sofreu ferimentos no rosto e foi levada pelo Siate à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Outras vítimas apresentaram escoriações e dores, principalmente nos joelhos.

O motorista do ônibus relatou que tentou evitar uma frenagem brusca, mas não houve tempo hábil, considerando o grande fluxo do trânsito no momento.

“Eu vinha mantendo distância de segurança. Quando percebi que o veículo da frente parou, tentei segurar o máximo possível para não derrubar ninguém, mas duas pessoas acabaram caindo”, afirmou.

Ele explicou que os passageiros feridos estavam de pé no momento da manobra.





Foto: Beatriz Haidamak/ TNOnline Foto: Beatriz Haidamak/ TNOnline





“Quem está em pé não espera a freada. Caiu uma senhora e outra pessoa sentou no banco de trás com o impacto, mas nada grave, graças a Deus”, completou.

A Polícia Militar (PM) e agentes de trânsito foram acionados, já que o local tem grande fluxo de veículos por concentrar escolas e ser rota de trabalhadores e estudantes. O Samu também prestou apoio à ocorrência. O tráfego ficou parcialmente lento até a liberação da via.





Foto: Beatriz Haidamak/ TNOnline Foto: Beatriz Haidamak/ TNOnline





Foto: Beatriz Haidamak/ TNOnline Foto: Beatriz Haidamak/ TNOnline



