FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana

Estragos na Praça Rui Barbosa - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Um compilado de fotos revela o rastro de destruição deixado pelo temporal severo que atingiu Apucarana (PR) na noite desta segunda-feira (21). Impulsionada por ventos que chegaram a quase 125 km/h, a tempestade veio acompanhada de granizo, destelhou imóveis, provocou apagões e alterou drasticamente a paisagem urbana do município em questão de minutos. VEJA AS FOTOS NO FIM DA MATÉRIA.
As imagens registradas logo após o vendaval mostram estragos significativos na região central, atingindo a estrutura da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, o Shopping Centronorte e o muro do Colégio Estadual Nilo Cairo. Nos bairros, os impactos também foram severos, a exemplo da Vila Reis, onde a força do vento foi suficiente para arrancar o portão de uma empresa. O cenário de caos se estendeu pelas vias públicas, com quedas de dezenas de árvores e galhos que danificaram a sinalização de trânsito e bloquearam trechos importantes, como a Praça do 28, a Avenida Curitiba e a Avenida Brasil, sendo que esta última também foi afetada pela falta de energia elétrica.
Os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explicam a gravidade dos estragos vistos nas fotografias. A tempestade teve uma rápida escalada, atingindo seu ápice em um intervalo muito curto. Às 19h, as rajadas de vento já batiam a marca de 103,7 km/h, saltando para 124,9 km/h apenas quinze minutos depois. Em apenas 15 minutos, a cidade registrou 17,8 milímetros de chuva, de um volume total acumulado de 23,4 milímetros, evidenciando a concentração extrema de precipitação e força dos ventos.
A resposta à crise por parte das autoridades enfrenta desafios adicionais, uma vez que as fortes chuvas causaram problemas de comunicação no Corpo de Bombeiros de Apucarana. Devido a essa instabilidade técnica, a corporação informou que a distribuição de lonas para os moradores afetados por destelhamentos será feita exclusivamente de forma presencial no próprio quartel e na base da Guarda Municipal. Para situações de emergência, a população deve utilizar o telefone alternativo (43) 3202-5624.
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O número 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está temporariamente fora do ar. Em caso de emergência a pessoa deve ligar para (43) 99967-0317.
Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Rodrigo Leme, a demanda de atendimentos é altíssima desde o início da noite. "Houve destelhamentos e granizo em quase toda a cidade. Há muitas residências sem energia elétrica. Estamos contabilizando os estragos", afirmou Leme.