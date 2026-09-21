Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
VEJA

FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana

Compilado de imagens mostra impactos da tempestade que atingiu força máxima em apenas 15 minutos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana
Autor Estragos na Praça Rui Barbosa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um compilado de fotos revela o rastro de destruição deixado pelo temporal severo que atingiu Apucarana (PR) na noite desta segunda-feira (21). Impulsionada por ventos que chegaram a quase 125 km/h, a tempestade veio acompanhada de granizo, destelhou imóveis, provocou apagões e alterou drasticamente a paisagem urbana do município em questão de minutos. VEJA AS FOTOS NO FIM DA MATÉRIA.

LEIA MAIS: Temporal com granizo e vento forte atinge Apucarana nesta segunda-feira (21)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As imagens registradas logo após o vendaval mostram estragos significativos na região central, atingindo a estrutura da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, o Shopping Centronorte e o muro do Colégio Estadual Nilo Cairo. Nos bairros, os impactos também foram severos, a exemplo da Vila Reis, onde a força do vento foi suficiente para arrancar o portão de uma empresa. O cenário de caos se estendeu pelas vias públicas, com quedas de dezenas de árvores e galhos que danificaram a sinalização de trânsito e bloquearam trechos importantes, como a Praça do 28, a Avenida Curitiba e a Avenida Brasil, sendo que esta última também foi afetada pela falta de energia elétrica.

Os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explicam a gravidade dos estragos vistos nas fotografias. A tempestade teve uma rápida escalada, atingindo seu ápice em um intervalo muito curto. Às 19h, as rajadas de vento já batiam a marca de 103,7 km/h, saltando para 124,9 km/h apenas quinze minutos depois. Em apenas 15 minutos, a cidade registrou 17,8 milímetros de chuva, de um volume total acumulado de 23,4 milímetros, evidenciando a concentração extrema de precipitação e força dos ventos.

A resposta à crise por parte das autoridades enfrenta desafios adicionais, uma vez que as fortes chuvas causaram problemas de comunicação no Corpo de Bombeiros de Apucarana. Devido a essa instabilidade técnica, a corporação informou que a distribuição de lonas para os moradores afetados por destelhamentos será feita exclusivamente de forma presencial no próprio quartel e na base da Guarda Municipal. Para situações de emergência, a população deve utilizar o telefone alternativo (43) 3202-5624.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O número 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está temporariamente fora do ar. Em caso de emergência a pessoa deve ligar para (43) 99967-0317.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Rodrigo Leme, a demanda de atendimentos é altíssima desde o início da noite. "Houve destelhamentos e granizo em quase toda a cidade. Há muitas residências sem energia elétrica. Estamos contabilizando os estragos", afirmou Leme.

  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana1 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana2 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana3 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana4 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana5 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana6 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana7 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana8 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana9 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana10 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana11 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana12 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana13 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana14 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana15 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana16 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana17 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana18 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana19 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana20 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana21 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana22 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana23 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana24 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana25 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana26 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana27 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana28 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana29 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana30 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana31 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana32 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana33 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana34 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana35 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana36 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana37 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana38 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana39 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana40 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana41 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana42 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana43 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais
  • FOTOS: Temporal com ventos de 125 km/h deixa rastro de destruição em Apucarana44 de 44
    Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ajuda às vítimas Defesa Civil Paraná Destruição Urbana Estragos por Tempestade Granizo e Ventos Fortes Temporal Apucarana
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV